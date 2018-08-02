В Госдуме призвали СМИ помочь Смолову, который попал в ДТП

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев поддержал нападающего сборной России и "Краснодара" Федора Смолова, который попал в ДТП. Напомним, полиция Краснодара допросила форварда по этому поводу. По информации Mash, Смолов признался, что за рулем находился именно он, и пообещал компенсировать ущерб, нанесенный городскому хозяйству. Игрок сказал, что плохо себя чувствовал и поэтому потерял управление транспортным средством.

- Мне неприятно, что все спортивные издания, которые открываю в последние два дня активно обсуждают ДТП с участием Смолова, - сказал Лебедев. - Я не понимаю, что случилось?! У нас тысячи людей каждый день попадают в аварии, сотни погибают, десятки остаются инвалидами. И все издания при этом молчат!

Тут же футболист, пусть и национальной команды, попал в ДТП, и все СМИ кинулись писать о том, на какой он машине, где сидел, какого цвета были на нем носки и так далее. Ребят, ну так нельзя! Неужели это интересно нашим гражданам?

- Граждане, поверьте, очень интересуются этой историей.

- Давайте лучше обсуждать, почему Смолов не забил пенальти в серии против Хорватии. Вполне вероятно, что именно из-за его удара Россия не прошла в полуфинал. Вот это да, тема. А то, что он попал в ДТП, бог с ним!

- Людям интересно, почему звезда футбола покинула место ДТП.

- Да почему?! Смолов попал в аварию, но почему все обсуждают, сколько стоит его BMW, почему рассуждают, сколько он зарабатывает? Да какая им разница? Это не их дело. Человек честным трудом зарабатывает деньги и на них покупает автомобиль. А от аварии не застрахован никто. Каждый день сотни людей скрываются с места ДТП, совершается тысяча преступлений, 999 из которых не раскрываются.

Зачем усугублять положение Смолова? Давайте лучше поможем ему. Это нападающий нашей сборной, а СМИ пытаются его утопить. Так нельзя, это бесчеловечно. И ведь никто не спрашивает, какая нужна помощь. Все обсуждают цену, марку автомобиля и фотографии с места аварии. Дай бог здоровья Федору. Пусть играет за Россию и "Краснодар".

Напомним, 28-летний футболист попал в аварию, разбив автомобиль BMW M5 First Edition, на котором обычно перемещается его девушка. Машина снесла дорожное ограждение. Коммунальщики оценили нанесенный ущерб в 58 тысяч рублей. Инцидент произошел на Ставропольской улице Краснодара.

Футболист оставил место ДТП и теперь его могут лишить прав. Кроме того, игрок может получить до 15 суток административного ареста. Автомобиль, на котором ехал Смолов, - из ограниченной серии. Всего таких было выпущено 400. В Россию привезли 20, все были раскуплены. Стоимость машины - от 9 миллионов рублей, мощность - 600 лошадиных сил. (Андрей СИЗЯКИН)