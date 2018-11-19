В ГИБДД по Красноярскому краю подтвердили задержание Аленичева. Тренера обвинили в вождении в нетрезвом виде

Как сообщила "СЭ" начальник пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Юлия Глушкова, главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев был задержан в субботу вечером по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

– Подтверждаю факт задержания Дмитрия Аленичева и автотранспортного средства, за рулем которого он находился в момент задержания, – сказала Глушкова.

Речь идет о клубном автомобиле марке Hyundai. Как сообщает издание newslab.ru, сотрудников ГИБДД заведомо предупредили с неизвестного номера о том, что Аленичев планирует вести автомобиль в нетрезвом виде. Эту информацию в пресс-службе ГИБДД комментировать отказались. Аленичеву грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на два года.

"Енисей" под руководством Аленичева пока занимает последнее, 16-е место в РПЛ. (Игорь Новиков)