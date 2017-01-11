19:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В. Габулов и К. Комбаров прошли медобследование в "Арсенале"

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Сегодня игроки тульского "Арсенала" прошли медицинское обследование в одной из клиник Москвы, сообщает официальный сайт клуба. Как и сообщал ранее "СЭ", медобследование проходили два потенциальных новичка команды: бывший игрок московского "Динамо" Владимир Габулов и защитник Кирилл Комбаров, в недавнем прошлом игрок "Томи".

Напомним, что 12 января команда вылетит в Турцию на тренировочный сбор, где проведет первую тренировку в этом году.

В "Арсенале" подтвердили, что В. Габулов и К. Комбаров продолжат карьеру в Туле //
Анзор Кавазашвили: "Габулов и Комбаров, несомненно, помогут "Арсеналу" //
Денис Бояринцев: "Комбаров и Габулов войдут в костяк основного состава "Арсенала"

 

Дополнительная информация

http://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/arsenal-proshel-medosmotr/

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