В. Габулов и К. Комбаров прошли медобследование в "Арсенале"

Сегодня игроки тульского "Арсенала" прошли медицинское обследование в одной из клиник Москвы, сообщает официальный сайт клуба. Как и сообщал ранее "СЭ", медобследование проходили два потенциальных новичка команды: бывший игрок московского "Динамо" Владимир Габулов и защитник Кирилл Комбаров, в недавнем прошлом игрок "Томи".

Напомним, что 12 января команда вылетит в Турцию на тренировочный сбор, где проведет первую тренировку в этом году.

В "Арсенале" подтвердили, что В. Габулов и К. Комбаров продолжат карьеру в Туле //

Анзор Кавазашвили: "Габулов и Комбаров, несомненно, помогут "Арсеналу" //

Денис Бояринцев: "Комбаров и Габулов войдут в костяк основного состава "Арсенала"