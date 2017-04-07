В Футбольной ассоциации считают, что "дело Еременко" не нанесло удар по репутации финского футбола

Генеральный секретарь Футбольной ассоциации Финляндии Марко Касагранде выразил уверенность, что ситуация с полузащитником ЦСКА Романом Еременко не нанесет удара по репутации финского футбола. Хавбек сборной был дисквалифицирован на два года с 18 ноября 2016 года из-за положительной допинг-пробы на кокаин.

- Не думаю, что эта ситуация нанесла действительно большой репутационный ущерб финскому футболу. Конечно, мы сожалеем, что так произошло, но все же это провинность отдельно взятого игрока, - цитирует ТАСС Касагранде. - Два года - это большой срок. Естественно, Роману будет сложно вернуться на прежний уровень, но мы как федерация футбола готовы со своей стороны оказать любую необходимую поддержку. Конечно, это потеря для сборной, отсутствие такого игрока не может остаться незамеченным. Но все же это только один игрок.

Игрок самостоятельно занимается вопросами апелляции, федерация в это дело никак не вовлечена, поэтому я не могу сказать, насколько возможно сокращение срока.