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В Футбольной ассоциации Финляндии не верят, что Еременко употреблял кокаин

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Генеральный секретарь Футбольной ассоциации Финляндии Марко Касагранде подчеркнул, что организация уважает решение УЕФА о дисквалификации полузащитника сборной и ЦСКА Романа Еременко.

Следы запрещенных препаратов были обнаружены в допинг-пробе игрока, взятой после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (2:2), который состоялся 14 сентября. В той игре финн отметился забитым мячом. В допинг-пробе 29-летнего игрока был обнаружен кокаин и его производные.

- Мы не можем поверить в употреблении наркотиков и очень сожалеем о данном поступке Романа Еременко, - приводит пресс-служба Футбольной ассоциации Финляндии слова Касагранде. - Мы осуждаем употребление наркотиков, но необходимо иметь в виду и индивидуальный аспект. Если Еременко нуждается в поддержке, мы находимся здесь именно для этого. Мы уважаем решение УЕФА и надеемся, что это расследование было сделано для безопасности игры.

Еременко дисквалифицирован на два года. LIVE!

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