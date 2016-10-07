15:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В Финляндии и Швеции обсуждают, что Еременко попался на табаке

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Роман ЕРЕМЕНКО и Леонид СЛУЦКИЙ."Дело Еременко": что может грозить игроку и ЦСКА?

В Финляндии, как и в России, пытаются выяснить причины отстранения полузащитника ЦСКА Романа Еременко от участия в матчах на 30 дней. Вчера такой вердикт в отношении 29-летнего хавбека вынес дисциплинарный комитет УЕФА. При этом официальная причина до сих пор неизвестна.

Местные СМИ (в частности Wasabladet) отреагировали на слухи о том, что Еременко мог якобы попасться на употреблении так называемого снюса - измельченного увлажненного табака, во многом схожего с жевательным.

Шведское издание Expressen.se отмечает, что хотя употребление снюса в Евросоюзе и не ограничено, но легально это табачное изделие продается только в Швеции и Норвегии.

Кроме того, вопрос влияния никотина на возможности организма неоднократно обсуждался в ВАДА. Снюс не входит в список запрещенных препаратов. Дисквалификация может последовать только в том в случае, если спортсмен использует его непосредственно во время соревнований (то есть на поле во время матча). Однако с 2012 года снюс находится под пристальным мониторингом агентства.

Тема активно обсуждалась минувшим летом в Англии накануне матча группового турнира Euro-2016 против Уэльса. Тогда форвард "Трех львов" Джейми Варди с баночкой жевательного табака в руках попался на глаза репортерам. Пресса опасалась, что к нападающему могут применить санкции, однако их не последовало. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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aloveku

чёта не сходится.. коням же табак смерти подобен

16:20

Супершвайни

Местные СМИ отреагировали на слухи о том, что Еременко мог якобы попасться на употреблении так называемого снюса - измельченного увлажненного табака, во многом схожего с жевательным.========= ХА=ХА=ХА(с) Фантомас) Когда Егора просто так подставили, грязь всю вылили, цуки ! Жрите, конюшня и нюхайте ваш табак !!! Чё так, СЭ встепенулась за этот конский гадюшник ? )))

16:19

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