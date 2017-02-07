21:48 7 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

В Федерации футбола Перу рады переходу Фарфана в "Локомотив"

0
0
0

Спортивный директор Федерации футбола Перу (FPF) Хуан Карлос Облитас выразил радость в связи с переходом полузащитника перуанской сборной Джефферсона Фарфана в "Локомотив". 32-летний хавбек, с октября прошлого года пребывавший в статусе свободного агента, подписал с москвичам контракт по схеме "0,5+1".

 
Джефферсон ФАРФАН.Тюлененок-скандалист. Кого подписал "Локомотив"

– Чувствую радость и облегчение в связи с переходом Джефферсона в "Локомотив", – цитирует Fútbol Como Cancha Облитаса. – Здорово, что он перешел в команду того чемпионата, который зимой уходит на перерыв. К марту Фарфан наберет форму и покажет все, на что способен. Было чудовищно несправедливо, что футболист таких игровых качеств находится без клуба. К счастью, двери сборной никогда и ни для кого не закрывались.

Опрос

Что ждет Фарфана в "Локомотиве"?
голосовать
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ