В Федерации футбола Перу рады переходу Фарфана в "Локомотив"

Спортивный директор Федерации футбола Перу (FPF) Хуан Карлос Облитас выразил радость в связи с переходом полузащитника перуанской сборной Джефферсона Фарфана в "Локомотив". 32-летний хавбек, с октября прошлого года пребывавший в статусе свободного агента, подписал с москвичам контракт по схеме "0,5+1".

– Чувствую радость и облегчение в связи с переходом Джефферсона в "Локомотив", – цитирует Fútbol Como Cancha Облитаса. – Здорово, что он перешел в команду того чемпионата, который зимой уходит на перерыв. К марту Фарфан наберет форму и покажет все, на что способен. Было чудовищно несправедливо, что футболист таких игровых качеств находится без клуба. К счастью, двери сборной никогда и ни для кого не закрывались.