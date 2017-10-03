Уличная атлетика при поддержке Datsun
14:09 | Футбол — РФПЛ

В "Динамо" развеяли слухи о приходе Смородской


 
10 сентября. Химки. &quot;Динамо&quot; - &quot;Зенит&quot; - 0:0. Бело-голубые благодарят болельщиков за поддержку.Вся правда о "Динамо"

Глава ВФСО "ДинамоВладимир Стржалковский в интервью "СЭ" отметил, что приход в футбольный клуб бывшего президента "Локомотива" Ольги Смородской - не более чем слухи. По его словам, многие хотят попасть в "Динамо".

– Время от времени появляется информация о том, что пост президента "Динамо" займет Ольга Смородская.

– Никогда не было такого. И не витало в воздухе даже. Почему-то в "Динамо" очень многие хотят попасть. Несмотря на имеющиеся проблемы, организация для людей была очень выгодной. Скоро тенденция изменится, работать придется больше. (Сергей ЕГОРОВ, Михаил ЗИСЛИС)

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий