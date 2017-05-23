В "Динамо" Павлюченко не будет

По данным "СЭ", "Динамо" не рассматривает кандидатуру нападающего Романа Павлюченко. Сегодня президент "Урала" Григорий Иванов сообщил "СЭ", что 35-летний форвард не будет продлевать контракт с клубом из-за семейных обстоятельств. В минувшем сезоне Павлюченко провел за "шмелей" 23 матча и забил четыре гола. (Сергей АСТАХОВ)

Павлюченко покидает "Урал"