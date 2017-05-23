В "Динамо" Павлюченко не будет. ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В "Динамо" Павлюченко не будет

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По данным "СЭ", "Динамо" не рассматривает кандидатуру нападающего Романа Павлюченко. Сегодня президент "Урала" Григорий Иванов сообщил "СЭ", что 35-летний форвард не будет продлевать контракт с клубом из-за семейных обстоятельств. В минувшем сезоне Павлюченко провел за "шмелей" 23 матча и забил четыре гола. (Сергей АСТАХОВ)

Павлюченко покидает "Урал" 

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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burberry123

Понравился опыт приглашения Погребняка

17:00

Странно все это

Новость супер! Вот еще вам идеи для новостей: 1. В Реале Павлюченко не будет. 2. В баскетбольном ЦСКА Павлюченко не будет 3. В хоккейном СКА Павлюченко не будет 4. В женской сборной по керлингу Павлюченко не будет

16:58

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

А че? надоело жить в деревне?

16:58

maks69

Жаль...Суперсвязка ПаПо сорвалась...Два ........Павлюченко и Погребняк - супер березовя роща !!!! ))))))

16:55