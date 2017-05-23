В "Динамо" Павлюченко не будет

По данным "СЭ", "Динамо" не рассматривает кандидатуру нападающего Романа Павлюченко. Сегодня президент "Урала" Григорий Иванов сообщил "СЭ", что 35-летний форвард не будет продлевать контракт с клубом из-за семейных обстоятельств. В минувшем сезоне Павлюченко провел за "шмелей" 23 матча и забил четыре гола. (Сергей АСТАХОВ)
burberry123
Понравился опыт приглашения Погребняка
17:00
Странно все это
Новость супер! Вот еще вам идеи для новостей: 1. В Реале Павлюченко не будет. 2. В баскетбольном ЦСКА Павлюченко не будет 3. В хоккейном СКА Павлюченко не будет 4. В женской сборной по керлингу Павлюченко не будет
16:58
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
А че? надоело жить в деревне?
16:58
maks69
Жаль...Суперсвязка ПаПо сорвалась...Два ........Павлюченко и Погребняк - супер березовя роща !!!! ))))))
16:55