В "Динамо" отрицают, что ЦСКА хочет вернуть Панченко

ЦСКА не обращался в московское "Динамо" по поводу возвращения из аренды нападающего Кирилла Панченко, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник в клубе ФНЛ. Панченко защищает цвета "Динамо" с начала сезона, ранее отец игрока Виктор Панченко заявил, что ЦСКА просил его повлиять на возвращение футболиста в армейскую команду.

- Когда будет официальная информация, мы сообщим. Сейчас нечего комментировать, - сказал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.

Панченко лидирует в споре бомбардиров в текущем сезоне ФНЛ - на его счету 21 матч и 15 голов.