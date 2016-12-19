17:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В "Динамо" отрицают, что ЦСКА хочет вернуть Панченко

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ЦСКА не обращался в московское "Динамо" по поводу возвращения из аренды нападающего Кирилла Панченко, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник в клубе ФНЛ. Панченко защищает цвета "Динамо" с начала сезона, ранее отец игрока Виктор Панченко заявил, что ЦСКА просил его повлиять на возвращение футболиста в армейскую команду. 

- Когда будет официальная информация, мы сообщим. Сейчас нечего комментировать, - сказал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.

Панченко лидирует в споре бомбардиров в текущем сезоне ФНЛ - на его счету 21 матч и 15 голов.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161219/1113985495.html

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