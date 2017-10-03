В "Динамо" объяснили причины назначения Смертина на должность исполнительного директора

Глава ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский в интервью "СЭ" отметил, что Алексей Смертин – достойный кандидат на должность исполнительного директора футбольного клуба. По его словам, экс-полузащитник "Челси" и сборной России обладает хорошим опытом и представляет, как играют команды в Англии и во Франции.

– Алексей Смертин назначен исполнительным директором. Чем это повышение заслужил человек, который на административных должностях запомнился только тем, что приезжал в офис клуба на мотоцикле?

– А он не запомнился тем, что был капитаном сборной, играл хорошо и признавался лучшим футболистом страны?

– Но он сейчас не играет, это другая история.

– Бэкграунд у Алексея достойный. У него была хорошая карьера в зарубежных клубах. Он представляет, как играют команды в Англии, во Франции. Это разве не бэкграунд в понимании того, как работают тренеры и функционируют клубы? А то, что приезжает на мотоцикле, так у нас глава государства тоже ездит на мотоцикле. В этом есть что-то плохое? (Сергей ЕГОРОВ, Михаил ЗИСЛИС)