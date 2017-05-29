В "Динамо" не комментируют интерес к Олегу Иванову

Глава селекционного отдела "Динамо" Геннадий Голубин не стал комментировать информацию об интересе бело-голубых к полузащитнику "Терека" Олегу Иванову. У 30-летнего футболиста закончился контракт с грозненцами и новое соглашение он пока не подписал. В минувшем сезоне хавбек провел в чемпионате России 20 матчей, забил один гол и отдал пять результативных передач.

– Иванов? Не готов озвучивать никакие наши селекционные цели и задачи. Когда что-либо случится, можно будет о чем-то говорить, – сказал Голубин.

– "Динамо" подыскало новый клуб Погребняку?

– Пока никаких новостей нет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)