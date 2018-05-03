В "Динамо" нашли и пригласили на базу парней, деливших майку Шуньича

В "Динамо" отыскали трех парней, которые на матче 28 тура РФПЛ между бело-голубыми и "Рубином" (0:0) делили попавшую к ним футболку защитника москвичей Тони Шуньича. Определить обладателя трофея помогла популярная детская игра "камень-ножниц-буманга".

Лучший момент матча Динамо - Рубин pic.twitter.com/v2z0LX7PB3 – Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) 30 апреля 2018 г.

После того, как видео увидели в "Динамо", сотрудники клуба принялись искать спорщиков-фанатов и в итоге нашли. Ребят пригласили на базу в Новогорске, где они пообщались с игроками, сфотографировались и получили призы. А Шуньич, нападающий Кирилл Панченко и полузащитник Александр Ташаев даже рискнули сыграть с парнями в "камень-ножницы-бумага".

Шунич, Панченко и Ташаев сыграли в каманэ-маганэ-цуефа с парнями) pic.twitter.com/68Lt3UlWYJ – Антон Дорофеев ⚽💪📹 (@moscowdorofeev) 3 мая 2018 г.