В "Динамо" нашли и пригласили на базу парней, деливших майку Шуньича

В "Динамо" отыскали трех парней, которые на матче 28 тура РФПЛ между бело-голубыми и "Рубином" (0:0) делили попавшую к ним футболку защитника москвичей Тони Шуньича. Определить обладателя трофея помогла популярная детская игра "камень-ножниц-буманга".
Лучший момент матча Динамо - Рубин pic.twitter.com/v2z0LX7PB3– Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) 30 апреля 2018 г.
После того, как видео увидели в "Динамо", сотрудники клуба принялись искать спорщиков-фанатов и в итоге нашли. Ребят пригласили на базу в Новогорске, где они пообщались с игроками, сфотографировались и получили призы. А Шуньич, нападающий Кирилл Панченко и полузащитник Александр Ташаев даже рискнули сыграть с парнями в "камень-ножницы-бумага".
Шунич, Панченко и Ташаев сыграли в каманэ-маганэ-цуефа с парнями) pic.twitter.com/68Lt3UlWYJ– Антон Дорофеев ⚽💪📹 (@moscowdorofeev) 3 мая 2018 г.
Сегодня ребята из милейшего видео @MatchTV про розыгрыш футболки Тони Шунича через камень-ножницы-бумага побывали на базе #Динамо в Новогорске, где побывали на тренировке,посоревновались в этой игре с нашими игроками и получили подарки! #fcdm pic.twitter.com/9q4apbmRsY– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 3 мая 2018 г.
van der sar
Молодцы, динамовцы! Красивый поступок, уважуха!
15:05
shpasic
лучше бы они нашли того, кто разворовал все динамовские деньги и профукал стадион.
15:03