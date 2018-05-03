14:53 | Футбол — РФПЛ

В "Динамо" нашли и пригласили на базу парней, деливших майку Шуньича

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В "Динамо" отыскали трех парней, которые на матче 28 тура РФПЛ между бело-голубыми и "Рубином" (0:0) делили попавшую к ним футболку защитника москвичей Тони Шуньича. Определить обладателя трофея помогла популярная детская игра "камень-ножниц-буманга".

После того, как видео увидели в "Динамо", сотрудники клуба принялись искать спорщиков-фанатов и в итоге нашли. Ребят пригласили на базу в Новогорске, где они пообщались с игроками, сфотографировались и получили призы. А Шуньич, нападающий Кирилл Панченко и полузащитник Александр Ташаев даже рискнули сыграть с парнями в "камень-ножницы-бумага". 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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van der sar

Молодцы, динамовцы! Красивый поступок, уважуха!

15:05

shpasic

лучше бы они нашли того, кто разворовал все динамовские деньги и профукал стадион.

15:03

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