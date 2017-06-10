В День России в "Сокольниках" выставят кубок РФПЛ

Болельщики смогут сфотографироваться с кубком победителя чемпионата России в московском парке "Сокольники" 12 июня, в День России, сообщает ТАСС. Трофей выставят на фестивальной площади парка с 14.00 до 17.00. Параллельно с этим на соседней площадке состоится "Большая спортивная тренировка", принять участие в которой сможет любой желающий. Также в тренировке поучаствуют известные спортсмены, среди которых один из самых титулованных российских мотоэкстремалов Марат Канкадзе.

Кроме того, в парке будет открыта киберзона, где можно будет показать свои навыки игры в футбольный симулятор FIFA 17 и выиграть призы.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионский титул впервые с 2001 года завоевал "Спартак".