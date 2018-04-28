В день матча "Зенит" – ЦСКА станция "Новокрестовская" работать не будет

Болельщики не смогут воспользоваться станцией петербургского метрополитена "Новокрестовская", которую намеревались открыть в тестовом режиме в день матча 28-го тура РФПЛ между "Зенитом" и ЦСКА. Игра пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" в воскресенье, 29 апреля (начало в 16.30).
– На "Новокрестовской" ведутся плановые работы, после чего она будет передана метрополитену. Более точной информацией владеет пресс-служба "Метростроя", – сообщили СЭ" в пресс-службе метрополитена Северной столицы. Там также уточнили, что сегодня будет произведена проверка оборудования на новых станциях в Петербурге, в число которых выходит и "Новокрестовская".
– Будет ли станция "Новокрестовская" открыта 29 апреля в тестовом режиме? – вопрос "СЭ" сотруднику пресс-службы ОАО "Метрострой".
– Эта информация уже неактуальна.
Как сообщает Spbvoditel со ссылкой на пресс-службу КРТИ Петербурга, официальное открытие станции должно состояться в мае, а первые тестовые мероприятия пройдут 13-го числа, в день когда "Зенит" примет "СКА-Хабаровск" (13 мая). (Игорь НОВИКОВ)
ostrmaksim
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17:03
Спринт
Алчные и злые питерские властные бакланы добрались и до метро.
17:02
spetrov
Тем временем ТАСС сообщает, что "Улица в Перми названа в честь футбольного тренера Садырина". Молодцы пермяки. Светлая память Павлу Федоровичу.
15:57