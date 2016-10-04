В ЦСКА опровергли информацию о желании Гинера продать клуб

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов не подтвердил информацию о том, что президент армейцев Евгений Гинер намерен продать клуб. По словам Аксенова, источник подобных слухов вызывает большие сомнения.
- Думаю, что все вопросы надо адресовать автору данной информации и тому самому источнику, который близок к руководству клуба. Похоже только им ведомо, какие мысли посещают Евгения Ленноровича, - цитирует "Р-Спорт" Аксенова.
71
Скорее Федун партак продаст)...
14:12
vinnipuh2
lordblack, кто же вас таких, "умных", только рожает и зачем....
14:11
71
Какая-то свиная провокация с этой продажей...
14:11
mikeV
СЭ, когда у вас содержимое заголовков будет совпадать с содержимым статьи??? Хотя бы по смыслу! В заголовке - опровергли продажу, а в заметке - не подтвердили продажу. Неужели непонятно, что это разные вещи??
14:11
баламошка
Милляр из ЦСКА себе 3-ий Газовик в чемпионате соорудит.
14:10
lordblack
Как все прозаично получается. Купи продай от Гинера. Взял за копье клуб, отжал землю под стадион. Который построил за счет кредитов на имя клуба. А сейчас продаст, прикурив миллиард евро. Типичный Гинер.
14:05