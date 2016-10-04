В ЦСКА опровергли информацию о желании Гинера продать клуб

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов не подтвердил информацию о том, что президент армейцев Евгений Гинер намерен продать клуб. По словам Аксенова, источник подобных слухов вызывает большие сомнения.

- Думаю, что все вопросы надо адресовать автору данной информации и тому самому источнику, который близок к руководству клуба. Похоже только им ведомо, какие мысли посещают Евгения Ленноровича, - цитирует "Р-Спорт" Аксенова.