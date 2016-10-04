13:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В ЦСКА опровергли информацию о желании Гинера продать клуб

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Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов не подтвердил информацию о том, что президент армейцев Евгений Гинер намерен продать клуб. По словам Аксенова, источник подобных слухов вызывает большие сомнения.

- Думаю, что все вопросы надо адресовать автору данной информации и тому самому источнику, который близок к руководству клуба. Похоже только им ведомо, какие мысли посещают Евгения Ленноровича, - цитирует "Р-Спорт" Аксенова.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161004/1110184485.html

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КОММЕНТАРИИ (6)
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71

Скорее Федун партак продаст)...

14:12

vinnipuh2

lordblack, кто же вас таких, "умных", только рожает и зачем....

14:11

71

Какая-то свиная провокация с этой продажей...

14:11

mikeV

СЭ, когда у вас содержимое заголовков будет совпадать с содержимым статьи??? Хотя бы по смыслу! В заголовке - опровергли продажу, а в заметке - не подтвердили продажу. Неужели непонятно, что это разные вещи??

14:11

баламошка

Милляр из ЦСКА себе 3-ий Газовик в чемпионате соорудит.

14:10

lordblack

Как все прозаично получается. Купи продай от Гинера. Взял за копье клуб, отжал землю под стадион. Который построил за счет кредитов на имя клуба. А сейчас продаст, прикурив миллиард евро. Типичный Гинер.

14:05

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