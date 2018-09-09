14:24 | Футбол — РПЛ

В ЦСКА назвали Набабкина защитником экстра-классом. Еще вчера он был легендой

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ЦСКА в эти минуты в Ватутинках проводит товарищеский матч против "Арсенала". У армейцев функции капитана выполняет защитник Кирилл Набабкин.

- В роли капитана сегодня защитник экстра-класса, - говорится в Твиттере армейцев. 

 

Вчера, 8 сентября, Набабкин отметил 32-й день рождения. ЦСКА поздравляя игрока, назвал его "легендой номер 14".

 

Ранее сообщалось, что "Спартак" подписал контракт с Джоном Терри.

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