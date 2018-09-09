В ЦСКА назвали Набабкина защитником экстра-классом. Еще вчера он был легендой

ЦСКА в эти минуты в Ватутинках проводит товарищеский матч против "Арсенала". У армейцев функции капитана выполняет защитник Кирилл Набабкин.

- В роли капитана сегодня защитник экстра-класса, - говорится в Твиттере армейцев.

В роли капитана сегодня защитник экстра-класса pic.twitter.com/6Rqvq2MVXl – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 9 сентября 2018 г.

Вчера, 8 сентября, Набабкин отметил 32-й день рождения. ЦСКА поздравляя игрока, назвал его "легендой номер 14".

Сегодня 32 года исполняется защитнику #ЦСКА Кириллу Набабкину.



С днём рождения, легенда номер 1⃣4⃣! pic.twitter.com/0qFevGzTAM – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 8 сентября 2018 г.

Ранее сообщалось, что "Спартак" подписал контракт с Джоном Терри.