В Черкизово приедут "Бенфика", "Гамбург" и китайский "Ханчжоу"

В августе "Локомотив" проведет новый международный юношеский турнир на Кубок ОТЛК. Турнир объединит молодых футболистов из стран Европы и Азии.

В период с 18 по 21 августа на поле "Сапсан-арены" выйдут четырнадцатилетние футболисты португальской "Бенфики", немецкого "Гамбурга", "Астаны", "Витебска" и китайского клуба "Ханчжоу Гринтаун", известного по встречам с английскими "МЮ" и "Арсеналом" во время их азиатского турне.

Также гостем клуба станет чемпион Германии, экс-футболист национальной сборной Фабиан Эрнст. Вход на турнир будет свободным.

Расписание матчей московского "Локомотива":

18 августа (пятница)

11:40 "Локомотив" – "Гамбург"

19 августа (суббота)

11:20 "Локомотив" – "Астана"

17:30 "Витебск" – "Локомотив"

20 августа (воскресенье)

17:30 "Бенфика" – "Локомотив"

21 августа (понедельник)

12:20 "Локомотив" – "Ханчжоу"