В Черкизово приедут "Бенфика", "Гамбург" и китайский "Ханчжоу"

В августе "Локомотив" проведет новый международный юношеский турнир на Кубок ОТЛК. Турнир объединит молодых футболистов из стран Европы и Азии.
В период с 18 по 21 августа на поле "Сапсан-арены" выйдут четырнадцатилетние футболисты португальской "Бенфики", немецкого "Гамбурга", "Астаны", "Витебска" и китайского клуба "Ханчжоу Гринтаун", известного по встречам с английскими "МЮ" и "Арсеналом" во время их азиатского турне.
Также гостем клуба станет чемпион Германии, экс-футболист национальной сборной Фабиан Эрнст. Вход на турнир будет свободным.
Расписание матчей московского "Локомотива":
18 августа (пятница)
11:40 "Локомотив" – "Гамбург"
19 августа (суббота)
11:20 "Локомотив" – "Астана"
17:30 "Витебск" – "Локомотив"
20 августа (воскресенье)
17:30 "Бенфика" – "Локомотив"
21 августа (понедельник)
12:20 "Локомотив" – "Ханчжоу"