21:22 | Футбол — РПЛ

В чемпионате России уникальный случай. Футболист выбил мяч за пределы стадиона


На 89-й минуте матча 5-го тура премьер-лиги "Арсенал" - "Ростов" в Туле защитник гостей Дмитрий Скопинцев выполнил довольно необычный удар.

В борьбе в центре поля у боковой линии около технических зон команд и выхода с поля под вип-ложей ростовчанин нанес удар по мячу с такой силой, что тот улетел на крышу над трибуной. С нее мяч должен был скатиться за пределы стадиона на парковку командных автобусов. Отметим, что западная трибуна - как и другие на тульском стадионе - насчитывает 20 рядов, а козырек над ней начинается примерно с середины и вдобавок накрывает комментаторские кабины.

Встреча между "Арсеналом" и "Ростовом" завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Арсенал Т - Ростов

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
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