В чемпионате России будут назначаться пенальти за "наступы" в штрафной

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сказал, что арбитры РПЛ приняли решение назначать пенальти за "наступы" в штрафной площади. Соответствующее решение было принято во время сбора рефери, который проходил с 4 по 6 сентября.

На сборах мы разобрали все дискуссионные моменты, которые были в первых шести турах, - сказал Егоров. - Очень много времени было посвящено обсуждению моментов с "наступами". Судьи сами решили, что когда происходят "наступы", нужно назначать 11-метровый. Это было принято единогласно. (Андрей Михайлов)

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