В чем уникальность Кононова. Защитник "Арсенала" Беляев раскрыл секреты тренера

Защитник "Арсенала" Максим Беляев в эфире программы "8-16" на канале "Матч Премьер" ответил на серию вопросов о стиле бывшего главного тренера оружейников Олега Кононова. Сегодня специалист официально возглавил "Спартак", его последней игрой в Туле стала пятничная встреча чемпионата с "Анжи" в 14-м туре (2:0).

– Вы сами замечаете, какой футбол показывает "Арсенал". Почерк Олега Георгиевича есть, – сказал Беляев. – Его футбол сложный, интеллектуальный. С места в карьер достаточно сложно поймать его игру. Но прогресс есть.

В России такого нет ни в одной команде. Была обратная связь с Олегом Георгиевичем через гугл-диск. После каждого матча он отправлял список вопросов, по которым каждый футболист высказывал мнение. Что получилось, что нет, над чем стоит работать на тренировках.

Поначалу, не скажу, что странными, но непривычными казались его методы. В России такое не принято. И были колоссальные отличия от Миодрага Божовича (который работал в "Арсенале" в предыдущем сезоне и добился лучшего результата в истории клуба – седьмое место в РПЛ. – Прим. "СЭ").

Очень большое внимание уделялось работе над психологией футболистов. Как индивидуально, так и общекомандно. У нас на базе много телевизоров, на них нам включали нарезки забитых мячей и тех положительных моментов, что есть в нашей игре. Футбол подразумевает энергозатратный стиль, смелость. Над этим мы работали.

Перед матчем со "Спартаком" (победа 3:2 в гостях 21 октября) Олег Георгиевич обратил внимание на проблемы соперника при подключении крайних защитников. Мы этим и воспользовались, забив второй и третьи голы.

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