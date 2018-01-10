В Чехии утверждают, что Базелюк может перейти из ЦСКА в "Брно"

"Брно" хочет арендовать форварда ЦСКА Константина Базелюка. Как сообщает isport.cz, главный тренер команды Роман Пиварник хочет усилить линию нападения. Приоритетным вариантом является 24-летний россиянин.

После 16 туров чемпионата Чехии "Брно" занимает 12 место. От зоны вылета команду отделяют 4 очка. В первой части чемпионата России Базелюк выступал за "Анжи", на его счету шесть матчей, в которых форвард результативными действиями не отметился.

Напомним, Базелюк выступал на правах аренды за "Торпедо", "СКА-Энергию" и "Эшторил".