В Чехии игрока "Уфы" подозревают в покупке наркотиков

Полузащитник "Уфы" Ондржей Ванек вызван в суд по делу о торговле наркотиками, в котором в качестве обвиняемого выступает чешский наркодилер Витезслав Мейснер, сообщает iDNES. Как пишет издание, Ванек вместе с другим чешским футболистом Яном Копицом приглашен в качестве свидетеля.

Следствие якобы располагает информацией о том, что Ванек приобретал у Мейснера таблетки экстази перед походом в клуб. Также они вели переговоры о покупке кокаина, но нет свидетельств того, что Ванек приобрел его.

Отметим, что Мейснер был арестован с поличным, у него во время задержания нашли полкилограмма кокаина. Следствие утверждает, что он также продал не менее 8 тысяч таблеток экстази.