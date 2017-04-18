13:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В Чехии игрока "Уфы" подозревают в покупке наркотиков

0
0
0
0

Полузащитник "Уфы" Ондржей Ванек вызван в суд по делу о торговле наркотиками, в котором в качестве обвиняемого выступает чешский наркодилер Витезслав Мейснер, сообщает iDNES. Как пишет издание, Ванек вместе с другим чешским футболистом Яном Копицом приглашен в качестве свидетеля.

Следствие якобы располагает информацией о том, что Ванек приобретал у Мейснера таблетки экстази перед походом в клуб. Также они вели переговоры о покупке кокаина, но нет свидетельств того, что Ванек приобрел его.

Отметим, что Мейснер был арестован с поличным, у него во время задержания нашли полкилограмма кокаина. Следствие утверждает, что он также продал не менее 8 тысяч таблеток экстази.

0
0
0
0
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ