"В буквальном смысле лезет на стену". "Локомотив" сравнил Смолова с человеком-пауком

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов продолжает восстанавливаться после травмы ключицы. 28-летний игрок активно разрабатывает травмированную руку с помощью специального тренажера. Инстаграм "Локомотива" даже сравнил движения Смолова c движениями человека-паука.

- Смолов aka человек-паук в буквальном смысле лезет на стену, чтобы вернуться в строй в улучшенной версии себя, - говорится в сообщении.

12 октября сообщалось, что форвард железнодорожников приступил к беговой работе после травмы.