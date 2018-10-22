18:03 | Футбол — РПЛ

"В буквальном смысле лезет на стену". "Локомотив" сравнил Смолова с человеком-пауком

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Нападающий "Локомотива" Федор Смолов продолжает восстанавливаться после травмы ключицы. 28-летний игрок активно разрабатывает травмированную руку с помощью специального тренажера. Инстаграм "Локомотива" даже сравнил движения Смолова c движениями человека-паука.

- Смолов aka человек-паук в буквальном смысле лезет на стену, чтобы вернуться в строй в улучшенной версии себя, - говорится в сообщении. 

 

12 октября сообщалось, что форвард железнодорожников приступил к беговой работе после травмы.

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