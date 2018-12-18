"В будущем "Спартак" может заработать много денег на Айртоне" - бразильский юрист

Бразильский футбольный юрист Диого Соуза заявил, что в будущем "Спартак" может заработать много денег на новичке команды Айртоне. Он также добавил, что сам футболист сможет стать сильнее в московском клубе.

- Я считаю, что в прошлом сезоне Айртон значительно прибавил, - приводит "РИА Новости" слова юриста. - Он был лучшим левым защитником во всем чемпионате. Он очень хорош в атаке, умеет делать нацеленные передачи, ассистирует партнерам. Но он должен прибавлять в оборонительных навыках. Несмотря на это, считаю его невероятным левым защитником. Лучшим в чемпионате Бразилии.

Считаю, что Айртон сможет стать сильнее в "Спартаке", сможет пробиться в сборную Бразилии. У него есть потенциал для этого. В будущем "Спартак" может заработать много денег на Айртоне. Не слышал ничего плохого о его характере. Если у игрока есть с этим проблемы, обычно мы в курсе подобных вещей. Не слышал ничего плохого о нем, а это уже хорошо. Не знаю, были ли у него предложения от других клубов, но предложение "Спартака" было очень достойным

О трансфере 21-летнего футболиста стало известно в понедельник, 17-го декабря. По данным СМИ, сумма трансфера составила около 7 миллионов евро.

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