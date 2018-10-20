В ближайшее время у Александра Кокорина может поменяться сосед по камере в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников – о состоянии форварда "Зенита" Александра Кокорина, который находится в московском СИЗО-2 "Бутырка".

– Совсем скоро у Кокорина может поменяться сосед по двухместной камере, его сокамерник уедет во Владимирскую область, – сообщил Мельников. – Этот гражданин был объявлен в розыск в связи с уклонением от уплаты алиментов. Теперь его туда должны будут доставить, конвой заберет. На все про все – не более месяца у сотрудников регионального управления федеральной службы исполнения наказаний, так смена соседа у Александра неизбежна. (Игорь Новиков)

8 октября Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев стали участниками двух драк в Москве, им предъявлены обвинения по статьям 116 УК РФ "Побои" и 213 "Хулиганство". По решению Тверского районного суда футболисты заключены под стражу до 8 декабря. В пятницу состоялось рассмотрение их апелляций на меру пресечения, они отклонены.