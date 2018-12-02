"В "Арсенале" форвард снова стал неудержимым Дзюбой". В Туле готовятся к встрече с бывшим игроком клуба

"Арсенал" опубликовал статью в преддверии матча 16-го тура РПЛ против "Зенита". Особое внимание туляки уделили в ней нападающему Артему Дзюбе. Форвард провел в "Арсенале" вторую половину сезона-2017/18, забил 6 голов в 10 матчах, вернулся в сборную России, с которой дошел до 1/4 финала чемпионата мира-2018.

"Отдельная тема в зенитовском контексте называется "Дзюба". Минувшей весной Артем пережил в Туле, куда он перешел из северной столицы на условиях аренды, настоящий ренессанс. В "Арсенале" харизматичный форвард снова стал тем неудержимым Дзюбой, каким его знала футбольная Россия. А может даже лучше. Ведь яркая и самоотверженная игра Артема на домашнем мундиале покорила сердца миллионов болельщиков", - говорится в сообщении "Арсенала".

Матч "Арсенал" - "Зенит" состоится 3 декабря, начало - в 19.30 по московскому времени.