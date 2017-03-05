В "Анжи" предлагают показательно выводить во время матчей матерящихся фанатов

Исполнительный директор махачкалинского "Анжи" Эльдар Исаев заявил, что не видит смысла штрафовать клубы за мат со стороны болельщиков во время матчей. Руководитель предложил новую систему наказаний за сквернословие. На данный момент махачкалинский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

– Никто не обращает внимания на то, что происходит на трибунах, а я хочу это сделать, – цитирует ТАСС Исаева. – Вот у нас был кубковый матч, и кучка болельщиков "Уфы" начали кричать матом, что "Анжи" такой-сякой клуб. Куда смотрят футбольные власти? Почему они не требуют работать с болельщиками? Надо не просто повышать штрафы, надо прямо во время матча демонстративно без разбирательств брать за шкирку и выбрасывать со стадионов провокаторов, там всегда есть заводила.

Я подошел к этим болельщикам в Уфе и говорю: ребят, если среди вас есть мужчины, выйдите, вон там есть наши дагестанские болельщики, разберитесь один на один, если вам есть что сказать. Но таких не находится. Почему наш футбол не зарабатывает? Потому что местечково думают, не думают о будущем. Нельзя так, чтобы "Анжи" делал хорошо, а остальные – нет, или наоборот; есть общий продукт, мы его должны делать.