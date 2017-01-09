12:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В "Анжи" планируют платить игрокам не больше миллиона рублей в месяц

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После смены вектора развития "Анжи" соответственно изменится и бюджет клуба. Это, прежде всего, коснется зарплат футболистов. По данным "СЭ", махачкалинцы планируют платить своим игрокам не больше одного миллиона рублей в месяц.

Напомним, перед новым годом в "Анжи" сменился владелец. Вместо Сулеймана Керимова им стал Осман Кадиев. Клуб заявил о необходимости выставить ведущих игроков на трансфер.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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mikeV

Такую зарплату надо всем в РФПЛ платить

14:11

gayduk

Да, новый бандит-хозяин жадноватенький!

13:56

merniloskut

Новому тренеру Анжи вообще платить не нужно. Он согласен задаром опыт приобретать! А вазелин купит сам на заработанное ранее в Хабаре!

13:53

Slim Taller

Все ещё помнят,как два года назад Толстых публиковал платёжную ведомость Ростова,где были указаны зарплаты по 25 тысяч рублей.Никто и не думал прикрывать эту шарашкину контору с её очевидными махинациями.Так почему зарплата в миллион рублей у игроков частного клуба должна вызывать какие-то эмоции?! Пусть себе планируют что хотят.

13:38

Jean4

Не слабо, 95% жителей в стране за такую зарплату готово "умереть"! =)

13:33

maximum080

верным курсом идете товарищи

13:25

Molchan46

Если опыт игры в футбол не обязателен, то я согласен и на пол миллиона! Куда звонить по поводу контракта?

13:18

zyzx

С голоду умрут.

13:12

рубиновый***

Ну все уговорили я согласен.. Подписывайте меня

13:12

Hummel

Нельзя построить коммунизм в отдельно взятой стране...

13:09

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