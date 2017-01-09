В "Анжи" планируют платить игрокам не больше миллиона рублей в месяц

После смены вектора развития "Анжи" соответственно изменится и бюджет клуба. Это, прежде всего, коснется зарплат футболистов. По данным "СЭ", махачкалинцы планируют платить своим игрокам не больше одного миллиона рублей в месяц.

Напомним, перед новым годом в "Анжи" сменился владелец. Вместо Сулеймана Керимова им стал Осман Кадиев. Клуб заявил о необходимости выставить ведущих игроков на трансфер.

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