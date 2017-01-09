В "Анжи" планируют платить игрокам не больше миллиона рублей в месяц

После смены вектора развития "Анжи" соответственно изменится и бюджет клуба. Это, прежде всего, коснется зарплат футболистов. По данным "СЭ", махачкалинцы планируют платить своим игрокам не больше одного миллиона рублей в месяц.
Напомним, перед новым годом в "Анжи" сменился владелец. Вместо Сулеймана Керимова им стал Осман Кадиев. Клуб заявил о необходимости выставить ведущих игроков на трансфер.
"Анжи" интересуется хавбеком "Сатурна"//
"Бешикташ" интересуется форвардом "Анжи"//
Александр Григорян: "Анжи" отправится на первый сбор в полном составе"//
Григорян определился с тренерским штабом "Анжи"
mikeV
Такую зарплату надо всем в РФПЛ платить
14:11
gayduk
Да, новый бандит-хозяин жадноватенький!
13:56
merniloskut
Новому тренеру Анжи вообще платить не нужно. Он согласен задаром опыт приобретать! А вазелин купит сам на заработанное ранее в Хабаре!
13:53
Slim Taller
Все ещё помнят,как два года назад Толстых публиковал платёжную ведомость Ростова,где были указаны зарплаты по 25 тысяч рублей.Никто и не думал прикрывать эту шарашкину контору с её очевидными махинациями.Так почему зарплата в миллион рублей у игроков частного клуба должна вызывать какие-то эмоции?! Пусть себе планируют что хотят.
13:38
Jean4
Не слабо, 95% жителей в стране за такую зарплату готово "умереть"! =)
13:33
maximum080
верным курсом идете товарищи
13:25
Molchan46
Если опыт игры в футбол не обязателен, то я согласен и на пол миллиона! Куда звонить по поводу контракта?
13:18
zyzx
С голоду умрут.
13:12
рубиновый***
Ну все уговорили я согласен.. Подписывайте меня
13:12
Hummel
Нельзя построить коммунизм в отдельно взятой стране...
13:09