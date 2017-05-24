В "Анжи" не комментируют новость о приглашении Нигматуллина. ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
11:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В "Анжи" не комментируют новость о приглашении Нигматуллина

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Генеральный директор "Анжи" Саид Абдулаев не стал комментировать информацию о том, что клуб сделает предложение вратарю "Тосно" Артуру Нигматуллину. Он отметил, что пока любой футболист не будет находиться в расположении команды, говорить не о чем. Контракт 26-летнего игрока с "Тосно" рассчитан до конца июня, после чего он станет свободным агентом.

– Трансферные вопросы не комментирую. Пока любой футболист не будет находиться в расположении команды, говорить не о чем, – сказал Абдулаев. (Сергей АСТАХОВ)

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