В "Анжи" допускают, что команда может не доиграть сезон

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов в интервью "Молодежи Дагестана" в преддверии старта сезона-2018/19 рассказал о финансовом положении клуба. Махачкалинцы по итогам прошлого чемпионата вылетели в ФНЛ, но сохранили место в элите после того, как "Амкар" прекратил свое существование из-за финансовых проблем.

– Из каких источников будет финансироваться "Анжи" в предстоящем сезоне?

– У меня нет ответа на этот вопрос. Финансирование "Анжи" в ведении президента клуба Османа Кадиева.

– Насколько вероятно, что "Анжи" из-за финансовых проблем не доиграет сезон?

– Учитывая очень тяжелую финансовую ситуацию в данный момент, ничего нельзя исключать. Но мы прилагаем все усилия, чтобы этого не случилось.

– С чем связан переезд офиса клуба в другое помещение на стадионе "Анжи Арена"?

– Причины две. Первая: мы сократили штат, и такой большой офис нам не нужен. Вторая – аренда прежнего офиса для нас слишком дорога в нашем финансовом положении.

В первом туре чемпионата России-2018/19 "Анжи" на выезде сыграет с "Уралом". Матч состоится в Екатеринбурге 28 июля.

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