В Англии утверждают, что "Саутгемптон" продолжает вести переговоры по трансферу Промеса

"Саутгемптон" не отставляет надежд подписать контракт с нападающим "Спартака" Квинси Промесом, сообщает Sky Sports. По информации источника, главный тренер "святых" Маурисио Пеллегрино настаивает на оформлении сделки в зимнее трансферное окно.

Ранее появлялась информация о том, что английский и российский клубы не договорились о финансовой стороне сделки. "Саутгемптон" не готов платить 30 миллионов евро, которые прописаны в контракте 26-летнего голландца с красно-белыми.

Напомним, Промес выступает за "Спартак" с 2014 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2021 года. В этом сезоне голландец принял участие в 25 матчах на клубном уровне, забив 15 мячей и сделав 10 результативных передач.

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