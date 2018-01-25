В Англии снова сообщили об интересе "Локомотива" к Марковичу

"Локомотив" заинтересован в полузащитнике "Ливерпуля" Лазаре Марковиче, информирует The Telegraph. Однако, по информации "СЭ", вероятность перехода сербского хавбека в московский клуб крайне мала. Переход не состоится, поскольку кандидатура не прошла финальное согласование Юрия Семина. По всей видимости, главного тренера железнодорожников смутил недостаток игровой практики.

Отметим, что Маркович не провел ни одного матча за клуб в этом сезоне и ранее сам изъявлял желание сменить команду. Его контракт с "Ливерпулем" истекает летом 2019 года. Болельщики команды несколько раз признавали трансфер Марковича – самым провальным в истории клуба.

Всего за "Ливерпуль" он провел 34 матча, в которых забил три мяча. Ранее он выступал за "Партизан", "Бенфику", "Фенербахче", "Спортинг" и "Халл Сити".

Ранее сообщалось об интересе к Марковичу со стороны "Спартака".