11:47 | Футбол — РПЛ

В Академии "Спартака" прошла встреча ветеранов красно-белых

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В Академии имени Федора Черенкова состоялась традиционная встреча ветеранов "Спартака", сообщает официальный сайт московского клуба. Среди прославленных игроков были Олег Романцев, Валерий Кечинов, Александр Мирзоян и многие другие.

Десятки спартаковцев, которые защищали честь московского клуба в разные эпохи, а также вдовы тех бывших футболистов и специалистов, кого уже нет, делились впечатлениями от игры своих нынешних наследников.

Все о чемпионате России – здесь.

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2018-12-27-v_novyy_god__odnoy_semyey/

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