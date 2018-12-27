В Академии "Спартака" прошла встреча ветеранов красно-белых

В Академии имени Федора Черенкова состоялась традиционная встреча ветеранов "Спартака", сообщает официальный сайт московского клуба. Среди прославленных игроков были Олег Романцев, Валерий Кечинов, Александр Мирзоян и многие другие.

Десятки спартаковцев, которые защищали честь московского клуба в разные эпохи, а также вдовы тех бывших футболистов и специалистов, кого уже нет, делились впечатлениями от игры своих нынешних наследников.

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