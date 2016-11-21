19:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В академии "Краснодара" появился уникальный роботизированный тренажер

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В футбольной академии "Краснодара" появился новый уникальный тренажер, сообщает официальный сайт клуба. Роботизированный тренировочный комплекс занимает целую спортивную площадку. Размер оснащенного специальными "пушками" манежа – 16 на 16 метров.

Тренажер улучшает быстроту работы с мячом, точность, скорость реакции, ориентирование в пространстве, восприятие игровой ситуации; способствует развитию внимания.

Дополнительная информация

http://www.fckrasnodar.ru/academy/news/object/?object_id=127617

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КОММЕНТАРИИ (3)
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wazo75

Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis.com

21:00

ki

прикольная игрушка.

20:22

баламошка

Вот до чего техника дошла! Ещё бы к ЧМ 2018 новый пельдоний разработать, на всякий случай.

19:24

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