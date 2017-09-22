В "Ахмате" надеются, что смогут принять "Спартак" на "Ахмат-Арене"

В руководстве "Ахмата" надеются, что к матчу 13-го тура чемпионата России со "Спартаком" поле "Ахмат-Арены" будет полностью восстановлено. Игра должна состояться 13 октября.

Сегодня грозненский клуб объявил, что встреча 11-го тура премьер-лиги с "Рубином" (25 сентября) пройдет на стадионе имени Султана Билимханова. Решение о переносе игры принято из-за технических работ по восстановлению газона "Ахмат-Арены".

– Мы подсеяли газон, надеемся, что все будет хорошо, – приводит "Р-Спорт" слова генерального директора "Ахмата" Ахмеда Айдамирова. – Стояла жара 40 градусов, и поэтому, конечно, теперь пытаемся восстановить поле. Я не агроном, но надеемся, что к матчу со "Спартаком" все будет хорошо уже.