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15:33 | Футбол — РФПЛ

В 9-м туре "Спартак" примет "Рубин" в субботу, а "Динамо" "Зенит" - в воскресенье


РФПЛ опубликовала календарь девятого тура чемпионата России в сезоне-2017/18.

9-й тур

8 сентября (пятница)

17.30. "Амкар" – ЦСКА

9 сентября (суббота)

14.00. "Тосно" – "Анжи"

16.30. "Ростов" – "Арсенал"

19.00. "Спартак" - "Рубин"

10 сентября (воскресенье)

14.00. "Динамо" – "Зенит"

16.30. "Уфа" – "Краснодар"

19.00. Ахмат" – "Локомотив"

11 сентября (понедельник)

17.30. "Урал" – "СКА-Хабаровск"

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