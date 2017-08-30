В 9-м туре "Спартак" примет "Рубин" в субботу, а "Динамо" "Зенит" - в воскресенье

РФПЛ опубликовала календарь девятого тура чемпионата России в сезоне-2017/18.
9-й тур
8 сентября (пятница)
17.30. "Амкар" – ЦСКА
9 сентября (суббота)
14.00. "Тосно" – "Анжи"
16.30. "Ростов" – "Арсенал"
19.00. "Спартак" - "Рубин"
10 сентября (воскресенье)
14.00. "Динамо" – "Зенит"
16.30. "Уфа" – "Краснодар"
19.00. Ахмат" – "Локомотив"
11 сентября (понедельник)
17.30. "Урал" – "СКА-Хабаровск"
9-й тур РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу. #РФПЛ pic.twitter.com/90FxqfP5cn– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 30 августа 2017 г.