21:40 6 августа | Футбол — РФПЛ

Ужасный автогол Реброва в матче с "Зенитом". Худший в истории "Спартака"?

Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Спартак". 77-я минута. Артем РЕБРОВ (справа) после пятого пропущенного мяча. Фото Петр КОВАЛЕВ, ТАСС 77-я минута. Автогол Артема Реброва. 77-я минута. Автогол Артема Реброва. 77-я минута. Автогол Артема Реброва. 77-я минута. Автогол Артема Реброва. 77-я минута. Автогол Артема Реброва.
Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Спартак". 77-я минута. Артем РЕБРОВ (справа) после пятого пропущенного мяча. Фото Петр КОВАЛЕВ, ТАСС
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Вратарь "Спартака" Артем Ребров отметился автоголом в матче 4-го тура чемпионата России с "Зенитом".

На 77-й минуте после безобидного навеса Доменико Кришито с левого фланга голкипер красно-белых руками переправил мяч в свои ворота. Счет стал 5:1 в пользу сине-бело-голубых.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (38)
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andreiwantsev

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02:04

Новоуепинни

Таки да > Post6: И после этого Джанаев ушёл из Спартака ///// Я бы даже сказал - был сослан из Спартака. 23:26 6 АВГУСТА -------------------------- +100500

00:06

Таки да

> Post6: И после этого Джанаев ушёл из Спартака ///// Я бы даже сказал - был сослан из Спартака.

23:26 6 августа

armeecc

Свиньи хватить вякать..... Ребров Акинфеевы в подметки не годиться......

23:22 6 августа

Post6

И после этого Джанаев ушёл из Спартака

23:13 6 августа

Post6

Джанаев вроде 2 были и по кручи чем у Реброва

23:11 6 августа

Post6

У Джанева кручи был.

23:10 6 августа

Новоуепинни

И ваще - гол реброва украшение великолепного матча! Спасибо за него народной команде. Искренне! Готов пересмотреть и посмаковать в повторе

23:08 6 августа

Новоуепинни

Имхо, лучший в истории. Поздравляю всю народную команду и лично автора гола

23:06 6 августа

aug081266

У каждого вратаря были и будут подобные ляпы.Своим такие косяки болельщики прощают,чужих обсерают.И Ребров,и Помазун должны забыть сегодняшний день и играть дальше.И не читать комментарии здесь...

23:02 6 августа

Vlafy

Почему ужасный? Где же объективность? Прекрасный автогол, прекрасный!

23:01 6 августа

Gogy

Мяч летел в створ под дальнюю штангу. От рук вратаря смешно писать автогол...

22:39 6 августа

sergant89

Целователя штанг свиньи хотели видеть в сборной. У-га-га!!

22:37 6 августа

Курт Лямке

А где вся ....... , что пишет гадости об Акинфееве? :))))) Чемпион то не настоящий!

22:34 6 августа

waleriy

Давно пора в ворота ставить Селихова- ребров ниже классом и плохо играет

22:33 6 августа

ki

шанс для Селихова ?

22:30 6 августа

old grumbler

Юрий-алекс Реброву надо играть в дворовой команде подмосковного Мухосранска......................... ты что сектанты требовали его поставить в ворота сборной!!!!

22:27 6 августа

Dexty_07

По моему это красивый гол. Не матч а радость сплошная

22:25 6 августа

igogohruhru

кому нужны эти автоголы? Что они дают? В хоккее например их нет вообще (по моему)

22:25 6 августа

Юрий-алекс

Реброву надо играть в дворовой команде подмосковного Мухосранска.

22:20 6 августа

bond1951

БРАВО ЗЕНИТ показали чемпионешки и вратаришке их настоящее место .........

22:18 6 августа

Levbereg

Gonzo_7 По заветам Саши Филимонова) 22:00______________________________У Филимонова был один косяк в сборной. После чего его сожрали. Однако он стал Чемпионом мира в другом футболе. А в истории Спартака Сослан Джанаев куда худшие ляпы делал.

22:18 6 августа

tigana.1982

igogohruhru, 22.11 ========= а с какой стати здесь записывать не автогол. Пересмотрите повторы: мяч шел вдоль ворот, причем отворачивал в поле. Пропусти Ребров его, мяч пролетел бы мимо.

22:17 6 августа

tigana.1982

Тупые комментарии. Совершенно случайный автогол. У Акинфеева бабочки регулярны, объяснимы и вполне ожидаемы, а это просто случай! И уж точно в поражении не его вина!

22:14 6 августа

igogohruhru

Какие идиоты придумали записывать в протокол автоголы? В результате игрок не получает заслуженный гол в свою статистику и еще и защищающегося игрока унижают

22:11 6 августа

wedes

Чемпионский автогол.

22:09 6 августа

баламошка

Штангам не понравились поцелуи.

22:06 6 августа

jpanin

Кто там из поросят катил на Игорька ? Этот то залёт покруче будет ...

22:06 6 августа

velikiy knyaz

Уж точно не Ребров виноват в этом поражении

22:06 6 августа

konchis

Причём тут Ребров? Чувак прицельно пробил- и забил, на него должен быть гол записан..

22:01 6 августа