Ужасный автогол Реброва в матче с "Зенитом". Худший в истории "Спартака"?

Вратарь "Спартака" Артем Ребров отметился автоголом в матче 4-го тура чемпионата России с "Зенитом".

На 77-й минуте после безобидного навеса Доменико Кришито с левого фланга голкипер красно-белых руками переправил мяч в свои ворота. Счет стал 5:1 в пользу сине-бело-голубых.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"