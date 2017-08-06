Ужасный автогол Реброва в матче с "Зенитом". Худший в истории "Спартака"?

Вратарь "Спартака" Артем Ребров отметился автоголом в матче 4-го тура чемпионата России с "Зенитом".
На 77-й минуте после безобидного навеса Доменико Кришито с левого фланга голкипер красно-белых руками переправил мяч в свои ворота. Счет стал 5:1 в пользу сине-бело-голубых.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЗенитСпартак 5:1 78' Артём Ребров (автогол) @fcsm_official pic.twitter.com/EsjvDWtPob– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
andreiwantsev
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02:04
Новоуепинни
Таки да > Post6: И после этого Джанаев ушёл из Спартака ///// Я бы даже сказал - был сослан из Спартака. 23:26 6 АВГУСТА -------------------------- +100500
00:06
Таки да
> Post6: И после этого Джанаев ушёл из Спартака ///// Я бы даже сказал - был сослан из Спартака.
23:26 6 августа
armeecc
Свиньи хватить вякать..... Ребров Акинфеевы в подметки не годиться......
23:22 6 августа
Post6
И после этого Джанаев ушёл из Спартака
23:13 6 августа
Post6
Джанаев вроде 2 были и по кручи чем у Реброва
23:11 6 августа
Post6
У Джанева кручи был.
23:10 6 августа
Новоуепинни
И ваще - гол реброва украшение великолепного матча! Спасибо за него народной команде. Искренне! Готов пересмотреть и посмаковать в повторе
23:08 6 августа
Новоуепинни
Имхо, лучший в истории. Поздравляю всю народную команду и лично автора гола
23:06 6 августа
aug081266
У каждого вратаря были и будут подобные ляпы.Своим такие косяки болельщики прощают,чужих обсерают.И Ребров,и Помазун должны забыть сегодняшний день и играть дальше.И не читать комментарии здесь...
23:02 6 августа
Vlafy
Почему ужасный? Где же объективность? Прекрасный автогол, прекрасный!
23:01 6 августа
Gogy
Мяч летел в створ под дальнюю штангу. От рук вратаря смешно писать автогол...
22:39 6 августа
sergant89
Целователя штанг свиньи хотели видеть в сборной. У-га-га!!
22:37 6 августа
Курт Лямке
А где вся ....... , что пишет гадости об Акинфееве? :))))) Чемпион то не настоящий!
22:34 6 августа
waleriy
Давно пора в ворота ставить Селихова- ребров ниже классом и плохо играет
22:33 6 августа
ki
шанс для Селихова ?
22:30 6 августа
old grumbler
Юрий-алекс Реброву надо играть в дворовой команде подмосковного Мухосранска......................... ты что сектанты требовали его поставить в ворота сборной!!!!
22:27 6 августа
Dexty_07
По моему это красивый гол. Не матч а радость сплошная
22:25 6 августа
igogohruhru
кому нужны эти автоголы? Что они дают? В хоккее например их нет вообще (по моему)
22:25 6 августа
Юрий-алекс
Реброву надо играть в дворовой команде подмосковного Мухосранска.
22:20 6 августа
bond1951
БРАВО ЗЕНИТ показали чемпионешки и вратаришке их настоящее место .........
22:18 6 августа
Levbereg
Gonzo_7 По заветам Саши Филимонова) 22:00______________________________У Филимонова был один косяк в сборной. После чего его сожрали. Однако он стал Чемпионом мира в другом футболе. А в истории Спартака Сослан Джанаев куда худшие ляпы делал.
22:18 6 августа
tigana.1982
igogohruhru, 22.11 ========= а с какой стати здесь записывать не автогол. Пересмотрите повторы: мяч шел вдоль ворот, причем отворачивал в поле. Пропусти Ребров его, мяч пролетел бы мимо.
22:17 6 августа
tigana.1982
Тупые комментарии. Совершенно случайный автогол. У Акинфеева бабочки регулярны, объяснимы и вполне ожидаемы, а это просто случай! И уж точно в поражении не его вина!
22:14 6 августа
igogohruhru
Какие идиоты придумали записывать в протокол автоголы? В результате игрок не получает заслуженный гол в свою статистику и еще и защищающегося игрока унижают
22:11 6 августа
wedes
Чемпионский автогол.
22:09 6 августа
баламошка
Штангам не понравились поцелуи.
22:06 6 августа
jpanin
Кто там из поросят катил на Игорька ? Этот то залёт покруче будет ...
22:06 6 августа
velikiy knyaz
Уж точно не Ребров виноват в этом поражении
22:06 6 августа
konchis
Причём тут Ребров? Чувак прицельно пробил- и забил, на него должен быть гол записан..
22:01 6 августа