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14:25 | Футбол — РФПЛ

Ужас дня. У Мамманы пропали собаки

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Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана на своей странице в Инстаграме выложил фото своих пропавших питомцев. Аргентинец пообещал вознаграждение тем, кто сможет найти бульдогов.

"Пропали два французских бульдога, один белый (8 кг) и один коричневый (12 кг). За каждого бульдога я заплачу 3000 евро в качестве вознаграждения", - написано в объявлении.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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inspire

в-третьих, подставили человека - ему теперь, кто много кто звонить будет и далеко не из-за бульдогов ============== после того как бульдоги найдутся (или не найдутся) этот телефон замолкнет

15:02

merniloskut

Опять бакланы?

14:58

Millwall82

100 % болелы Спартака выкрали и взяли в заложники.

14:57

Millwall82

А текст он сам писал?)

14:55

tusar-67

Их ,навеное уже корейцы-скушали или бомжи,говорят помогает от заглушить,как его туберкулёз.Это называется блокада спб-бульдогов,собачек Мамманы или спартаковцы-выкрали и отдали-корейцам.

14:51

Rexik

Сейчас ему предложат несколько тысяч бульдогов, только выбирай.

14:41

shpasic

это Денисов - любитель бульдогов)

14:33

551766

serzheo с какой целью инересуемся? Они у тебя?

14:33

KapMaH

Во-первых, да, 3000, во-вторых, помогли человеку - теперь этих бульдогов будет полгорода искать, в-третьих, подставили человека - ему теперь, кто много кто звонить будет и далеко не из-за бульдогов.

14:33

serzheo

300 или 3000?))

14:28