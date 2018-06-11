19:28 | Футбол — РФПЛ

Уйдет ли Геркус из "Локо"? Отвечает председатель совета директоров

Президент "Локомотива" Илья ГЕРКУС. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Президент "Локомотива" Илья ГЕРКУС. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью "СЭ" подчеркнул, что в планах клуба нет расставания с президентом красно-зеленых Ильей Геркусом. Накануне, 10 июня, главный тренер железнодорожников Юрий Семин на своей странице в Инстаграме опубликовал резонансный пост, в котором призвал президента клуба "не отделять тренера от клуба".

Семин – Геркусу: "Не нужно отделять тренера от клуба"

– Правда ли, что Илья Геркус на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым говорил о серьезных противоречиях с главным тренером "Локо" Юрием Семиным?

– Вопрос на засыпку: кто прикинулся шваброй на встрече двух людей? Ищите ответ в другой истории. Может быть, кому-то из агентов что-то не нравится перед началом трансферной кампании.

– Готов ли клуб к теоретическому уходу Геркуса?

– Такой вопрос даже не рассматривался. У него действующий контракт. (Андрей СИЗЯКИН)

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