Уйдет ли Геркус из "Локо"? Отвечает председатель совета директоров

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью "СЭ" подчеркнул, что в планах клуба нет расставания с президентом красно-зеленых Ильей Геркусом. Накануне, 10 июня, главный тренер железнодорожников Юрий Семин на своей странице в Инстаграме опубликовал резонансный пост, в котором призвал президента клуба "не отделять тренера от клуба".

Семин – Геркусу: "Не нужно отделять тренера от клуба"

– Правда ли, что Илья Геркус на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым говорил о серьезных противоречиях с главным тренером "Локо" Юрием Семиным?

– Вопрос на засыпку: кто прикинулся шваброй на встрече двух людей? Ищите ответ в другой истории. Может быть, кому-то из агентов что-то не нравится перед началом трансферной кампании.

– Готов ли клуб к теоретическому уходу Геркуса?

– Такой вопрос даже не рассматривался. У него действующий контракт. (Андрей СИЗЯКИН)

Семин атаковал Геркуса. Что происходит? //

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"Никакого топора нет". Геркус и Семин – друг о друге