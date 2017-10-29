16:23 | Футбол — РФПЛ

"Увы, осьминога Пауля уже нет в живых". Огненный Семин перед "Зенитом"

Юрий СЕМИН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Юрий СЕМИН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 15-го тура чемпионата России против "Зенита" не без иронии ответил на вопросы во время флеш-интервью. Специалист вспомнил про осьминога Пауля, получившего известность в конце 2000-х благодаря предполагаемой способности угадывать исходы матчей сборной Германии.

– Будет ли первый тайм разведывательным? На этот вопрос может ответить только осьминог Пауль, но, увы, его уже нет в живых, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семин.

– Вместо дисквалифицированного Тарасова выйдет Михалик, а "Зенит" – лидер по количеству выигранных верховых единоборств. Как будете решать эту проблему?

– Да, это действительно проблема. Но Михалик хорошо играет в воздухе, поэтому он в составе. Это и будет компенсацией. А справится ли он со своей ролью, покажет игра.

Трансляция матча "Зенит" – "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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mikeV

У СЭ появился, похоже, новый штамп - прилагательное "огненный". Наряду с "объясняем почему" и с "отвечает..." он всё чаще появляется в материалах. Очень напоминает знаменитый "Торжественный комплект" Остапа Бендера из "Золотого телёнка".

17:33

баламошка

"Осьминог Пауль умер утром 26 октября 2010 года в аквариуме «Центра морской жизни» Оберхаузена[20][21]. По словам пресс-секретаря океанариума Тани Мунциг, Пауля обнаружили мёртвым утром 26 октября. Такой поворот событий был предсказуем, так как в последние дни он мало ел и был не так активен, как обычно. По заявлению генерального менеджера океанариума Штефана Порволля, осьминог умер ночью естественной смертью. По сообщению издания Bild, 26 октября в оберхаузенском океанариуме были приспущены флаги, сотрудники надели чёрные ленты, была выставлена книга соболезнований. В «Центре морской жизни» ему установлен памятник[22]". © Википедия

16:43

баламошка

Он умер, вообще-то, причём давно. Стыдно не знать годы жизни великих осьминогов(

16:40