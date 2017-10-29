"Увы, осьминога Пауля уже нет в живых". Огненный Семин перед "Зенитом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 15-го тура чемпионата России против "Зенита" не без иронии ответил на вопросы во время флеш-интервью. Специалист вспомнил про осьминога Пауля, получившего известность в конце 2000-х благодаря предполагаемой способности угадывать исходы матчей сборной Германии.

– Будет ли первый тайм разведывательным? На этот вопрос может ответить только осьминог Пауль, но, увы, его уже нет в живых, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семин.

– Вместо дисквалифицированного Тарасова выйдет Михалик, а "Зенит" – лидер по количеству выигранных верховых единоборств. Как будете решать эту проблему?

– Да, это действительно проблема. Но Михалик хорошо играет в воздухе, поэтому он в составе. Это и будет компенсацией. А справится ли он со своей ролью, покажет игра.

Трансляция матча "Зенит" – "Локомотив"