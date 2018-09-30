Уволит Карреру ли Карпин? Отвечает Мостовой

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой – о предстоящем матче 9-го тура РПЛ, в котором красно-белые примут "Ростов".

– Можно сказать, что впервые за долгое время "Спартак" не фаворит матча?

– Нет – фаворит. Но за счет своей арены.

– В чем заключаются шансы "Ростова"?

– В том, что в "Спартаке" сейчас не совсем здоровая обстановка, это подтверждают последние результаты. Происходит какая-то ротация, скандальчики всплывают. "Ростов" на первый взгляд намного лучше выглядит – идет высоко, без резких потрясений. Другое дело, что команда Карпина играет в довольно стандартный футбол: семь-восемь человек стоят в обороне, а надежда на хорошую, быструю контратаку. Развиты и волевые качества, многим этого не хватает. Сегодня однозначно будет трудный матч для "Спартака".

– "Ростов" за восемь матчей пропустил три мяча, а "Спартак забил за то же время семь. Ждать закрытой игры?

– Статистика ни о чем не говорит. Фернанду со штрафного может забить ранний гол, и мячи посыплются.

– Сегодня интересная тренерская дуэль. Может ли Карпин "уволить" Карреру?

– Вряд ли. Понимаю, что если "Ростов" выиграет такие разговоры пойдут. Поверьте мне, Каррера не обидится ни на кого. Он здесь и имя себе сделал, и денег прилично заработал. Карпин тоже много лет в "Спартаке" работал в разных должностях. Его убирали, он убирал. Надо к этому привыкнуть давно. (Арман Мкртчян)