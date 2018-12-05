Условия содержания Кокорина и Мамаева в тюрьме не изменятся

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил "СЭ", что после сегодняшнего решения Тверского районного суда по продлению срока содержания под стражей полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина до 8 февраля 2019 года условия их содержания в столичном СИЗО-2 "Бутырка" останутся без изменений.

Футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

– Мамаева и Кокорина вернут в СИЗО "Бутырка", в те же камеры, где они содержались до этого, – сказал Мельников. – Условия посещения спортивного зала останутся теми же – два раза в неделю. Они продолжат переписываться с родными и болельщиками, которые, в основном, поддерживают футболистов. (Иван Торопцев)

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