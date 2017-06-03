Ушахин сменит "Луч-Энергию" на "СКА-Хабаровск"

Исполнявший обязанности главного тренера "Луча-Энергии" Александр Ушахин покидает Владивосток. Как сообщает официальный сайт "Луча-Энергии", тренер продолжит карьеру в клубе "СКА-Хабаровск", с которым подпишет контракт завтра.

– Мой контракт с клубом закончился 31 мая и необходимо было определяться с будущим, – цитирует официальный сайт "Луча-Энергии" Ушахина. – Предложений по работе от "Луча-Энергии" пока не поступало, и я принял решение уехать в Хабаровск. Нынешний наставник "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский звал меня неоднократно, еще до стыковых матчей своей команды. Завтра уезжаю, а по приезду сразу приступаю к работе в должности старшего тренера. Желаю "Лучу-Энергии" всего самого наилучшего, а футбол – это жизнь и есть возможность у меня поработать в команде премьер-лиги. Я очень надеюсь, что руководство клуба и болельщики меня правильно понимают.