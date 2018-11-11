Урош Спаич: "У "Краснодара" теперь действительно есть команда"

Защитник "Краснодара" Урош Спаич после победы над "Енисеем" (3:0) в матче 14-го тура премьер-лиги заявил, что его команде всегда нелегко против соперников, играющих от обороны, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Тем не менее он надеется, что предстоящая серия из трех домашних матчей подряд позволит достичь успеха.

– Это стандартная ситуация, когда тяжело играть против команды, действующей от обороны, которая просто паркует автобус и защищается всеми силами, – отметил Спайич. – Это и произошло в первом тайме. Плюс мы выглядели немного уставшими, потому что из октябрьского-ноябрьского цикла эта игра – завершающая. Мы были не такими мобильными, ноги были забиты, выглядели тяжело на поле. Но мы следовали нашей генеральной линии, установке, знали, что, если забьем первый гол, будет легче. Так и произошло – добились победы.

– Эта победа – главный подарок для Мусаева в связи с его днем рождения?

– Да. Мы очень рады за нашего главного тренера, а он рад за нас. У нас отличная атмосфера в коллективе, и у нас теперь действительно есть команда.

– Что скажете о себе? Насколько сильно вы уже влились в коллектив?

– Думаю, я уже хорошо влился в коллектив и привык к реалиям российского футбола. Российская премьер-лига значительно отличается от тех команд, где я раньше играл. Но "Краснодару" очень тяжело играть, потому что против нас все действуют активно, агрессивно, особенно тяжело с теми, кто играет от обороны. На нас, защитников, выпадает большой объем работы, мы должны иногда играть рискованно, к тому же приходится прибивать контратаки соперника. Но я раньше играл за "Црвену Звезду" и "Андерлехт", они тоже действуют в атакующей манере, поэтому мне было достаточно просто адаптироваться к футболу "Краснодара". Я всем доволен.

– Для "Краснодара" это плюс, что предстоит серия из нескольких домашних матчей подряд?

– Да это преимущество. У нас в начале сезона был достаточно тяжелый график, но сейчас все обернулось, и у нас будет еще три игры подряд дома. Я надеюсь, мы добьемся успеха во всех трех.

– Когда вы уже дадите интервью по-русски?

– (Говорит по-русски). Я не знаю, я могу уже сейчас, но будет долго, очень долго. (Улыбается).