Урош Спаич: "Краснодару" было важно выиграть у "Арсенала" после поражения от "Ахмата"

Защитник "Краснодара" Урош Спаич после победы над "Арсеналом" (3:0) впервые дал интервью на русском языке, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

25-летний серб подчеркнул, что матчи после игры за сборную даются непросто, но себя физически он чувствует хорошо.

– Первые 15-минут было сложно, – отметил Спаич. – Очень много людей играли в сборных, и каждая игра за клуб после сборной дается трудно. "Арсенал" не старался играть так, как до него против нас играли 2-3 команды, – ставили автобус. Эта команда старалась играть в футбол, и я думаю, получился интересный матч. Но мы показали свою игру, забили гол, и потом стало еще лучше.

– Как оцените свое состояние после возвращения из сборной?

– Нормальное. Хорошо физически готов. Может, чуть-чуть устали, потому что конец года, и до конца еще осталось несколько игр. Но я думаю, что только психологически тяжело начинать играть после сборной каждый раз. Последний раз мы проиграли здесь "Ахмату", потому очень важно, что выиграли сейчас у "Арсенала".

– Знание русского языка упрощает игру на поле?

– Да, конечно. Так легче и для меня, и для команды. Я хочу понимать то, что говорят мне. Тренер тоже это хочет. Но Миша всегда есть здесь. (Улыбается и показывает на переводчика). Только ему легче, когда я сам говорю по-русски.

– Во время перерыва на матчи сборных специально подучили русский, чтобы впервые пообщаться без переводчика?

– (Смеется). Да. Последний раз я сказал, что надо говорить чуть-чуть больше.