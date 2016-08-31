"Урал" заявил 18-летнего ивуарийского нападающего

"Урал" внес в заявку на сезон двух нападающих 24-летнего Георгия Нурова и 18-летнего ивуарийца Мохамеда Конате. В 2015 году Нуров выступал за "Балтику" и "Томь". Данные Конате - 190 сантиметров рост, а вес его составляет 80 кг.

Трансферное окно закрывается. Live!