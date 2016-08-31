"Урал" заявил 18-летнего ивуарийского нападающего

"Урал" внес в заявку на сезон двух нападающих 24-летнего Георгия Нурова и 18-летнего ивуарийца Мохамеда Конате. В 2015 году Нуров выступал за "Балтику" и "Томь". Данные Конате - 190 сантиметров рост, а вес его составляет 80 кг.
"Урал" внес в заявку на сезон двух нападающих 24-летнего Георгия Нурова и 18-летнего ивуарийца Мохамеда Конате. В 2015 году Нуров выступал за "Балтику" и "Томь". Данные Конате - 190 сантиметров рост, а вес его составляет 80 кг.
xueks
из тюрьмы чтоль
23:33
гутман
Ему, кстати, мяч реально может прилететь на угол головы!
23:19
Serjinio
Судя по фото лет 35)))
23:11
sailor1990
Ну, ясно. Опять будем за 12 место сражаться
23:09
igorvasilevich
На фотографии игроку за 25 лет.
22:56