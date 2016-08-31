22:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Урал" заявил 18-летнего ивуарийского нападающего

Мохамед КОНАТЕ. Фото Официальный сайт РФПЛ.
Мохамед КОНАТЕ. Фото Официальный сайт РФПЛ.
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"Урал" внес в заявку на сезон двух нападающих 24-летнего Георгия Нурова и 18-летнего ивуарийца Мохамеда Конате. В 2015 году Нуров выступал за "Балтику" и "Томь". Данные Конате - 190 сантиметров рост, а вес его составляет 80 кг. 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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xueks

из тюрьмы чтоль

23:33

гутман

Ему, кстати, мяч реально может прилететь на угол головы!

23:19

Serjinio

Судя по фото лет 35)))

23:11

sailor1990

Ну, ясно. Опять будем за 12 место сражаться

23:09

igorvasilevich

На фотографии игроку за 25 лет.

22:56

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