"Урал" завтра начнет подготовку к матчу с "Анжи"

Игроки "Урала" после матча со "Спартаком" (0:2) в 12-м туре чемпионата России получили три дня отдыха и возобновят тренировки 4 октября, информирует официальный сайт клуба.

Команда соберется на "Уралмаше", где проведет вечернюю тренировку. Затем подготовка команды к матчу 13-го тура премьер-лиги против "Анжи" продолжится в "Бажовии" 5 и 6 октября, где у команды запланировано не только несколько тренировок на поле, но и теоретическое занятие.

7 октября футболисты "Урала" проведут контрольный матч против молодежной команды. Эта игра пройдет на "Уралмаше". Там же подопечные Александра Тарханова и будут готовиться в дальнейшем ко встрече с махачкалинцами.



Отметим, что подготовку к 12-м туру екатеринбуржцы начнут без футболистов, вызванных в свои национальные сборные. Так, в главную команду Армении отправились Вараздат Ароян и Эдгар Манучарян; в сборную Грузии улетел Георгий Чантурия; а в сборную Камеруна – Петрус Бумаль. Кроме того, в расположении молодёжной сборной России находится Никита Чернов. Они присоединятся к "Уралу" на следующей неделе.