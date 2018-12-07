"Урал" запустил пакет билетов под названием "Лидеры и "Спартак"

Футбольный клуб "Урал" решил оригинально подойти к вопросу реализации билетов на домашние матчи весенней части чемпионата. Он запустил в продажу три пакета, один из которых называется "Лидеры и "Спартак".

Остальные два носят названия "Ол инклюзив" и "Что здесь делает "Енисей"?". В пакете "Лидеры и "Спартак" можно приобрести билеты на матчи с ЦСКА, "Зенитом", "Локомотивом" и "Спартаком". "Ол инлюзив" включает в себя игры с "Зенитом", ЦСКА, "Рубином", "Локомотивом", "Енисеем" и "Спартаком", а "Что здесь делает "Енисей"?" предлагает болельщикам сходить на матчи с "Зенитом", ЦСКА и красноярским клубом.