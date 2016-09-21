"Урал" заключил мировое соглашение с Олегом Алейником

Несостоявшийся футболист "Урала" Олег Алейник сегодня выступил перед СМИ с заявлением, касающимся отношений с екатеринбургским клубом. "Урал" подтвердил на своем официальном сайте, что заключил мировое соглашение с игроком. 11 июня 2016 года "Урал" объявил о трансфере игрока. Однако позже с аналогичным заявлением выступила краснодарская "Кубань". Пытаясь решить вопрос по переходу игрока, "Урал" направил заявление в Палату споров.

"Я искренне благодарен руководству ФК "Урал" за понимание и достижение компромиссного решения в Юрисдикционных органах РФС. Заключение мирового соглашения по спору позволит мне сосредоточиться на моих профессиональных обязанностях и забыть произошедшее. От себя желаю уральскому клубу спортивных успехов, а его болельщикам – красивого футбола", – сказал Алейник.